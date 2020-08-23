Токаев поздравил Шарипову со званием чемпионки мира по версии IBA

Нур-Султан. 23 августа. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову со званием чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (МБА, IBA – International Boxing Association), передает корреспондент агентства.

«Поздравляю замечательную спортсменку Фирузу Шарипову с убедительной победой в поединке за звание чемпионки мира по версии IBA. Желаю дальнейших успехов!» — написал Токаев на своей странице в Twitter в воскресенье.

Поздравляю замечательную спортсменку Фирузу Шарипову с убедительной победой в поединке за звание чемпионки мира по версии IBA. Желаю дальнейших успехов!https://t.co/ c7xCBYW8Wnи— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 23, 2020

По данным Sports.kz, в Казани прошел вечер бокса, на котором казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10-1, 5 КО) провела титульный бой с Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО) из Танзании.

«На кону стоял вакантный пояс чемпионки мира в первом полусреднем весе по версии IBA. Этот поединок был рассчитан на 10 раундов и закончился победой Шариповой техническим нокаутом в пятом раунде – ее соперница отказалась от продолжения борьбы. (…) Фируза Шарипова одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой по версии IBA. Для Хэппи Дауди это поражение стало уже седьмым на профи-ринге», — говорится в сообщении.