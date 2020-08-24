Навальный был отравлен – немецкие врачи

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает немецкая клиника Charité.

«С выходных Алексея Навального лечат врачи Charité – Universitätsmedizin Berlin . Пациент находится в реанимации и до сих пор находится в искусственной коме. Состояние его здоровья оценивается как серьезное, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет. После приезда бригада врачей детально осмотрела пациента. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы», — говорится в сообщении клиники в понедельник.

Как отмечается, что это за вещество, еще не известно, и был начат еще один обширный анализ.

«Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях», — уточнили немецкие врачи.

Сейчас Навальному назначилиантидот атропин.

«Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы. Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального. Согласившись с его женой, Charité предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья пойдет ему на пользу», — сказано в сообщении.