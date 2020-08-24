Обязанность получивших 42500 тенге беременных оплатить взносы в ФСМС подтвердил минздрав

Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обязанность получивших 42500 тенге беременных оплатить взносы в ФСМС подтвердил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

«Если пациент ранее имел подтвержденный доход, но образовались пропуски в платежах, то необходимо их погасить. Я вот даже приведу пример собственный – когда три недели назад я приехал из Алматы в Нур-Султан, первое, что я сделал – попытался через egov поставить себя на учет в поликлинику, и мне это удалось очень легко. Что касается статуса «не застрахован» или «застрахован», каждый пациент, если имел подтвержденный доход и образовались пропуски в платежах, он их обязан погасить. В этом случае у него появляется возможность воспользоваться своей медицинской страховкой», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос КазТАГ об отказах медучреждений обслуживать беременных, имеющих пропуски в платежах в ФСМС.

При этом он сообщил, что в настоящее время решается вопрос пересмотра порядка страхования для некоторых категорий граждан, которые остались без дохода в период чрезвычайного положения, а также всех представителей льготных категорий, которые оплатили ЕСП для получения Т42 500.

По словам Кожахметова, статус застрахованности необходим беременным для получения некоторых амбулаторных услуг.

«Наблюдение беременности проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, беременная женщина в Казахстане – святая, и в любом медицинском учреждении и государственном органе к ней должны относиться подобающе, согласно всем законам, которые предусматривают подобное отношение. Независимо от статуса застрахованной, при первой явке беременной к участковому врачу сведения о беременности должны быть занесены в информационную систему, которая называется «регистр женщин фертильного возраста». Статус застрахованности необходим для получения специализированной медпомощи в амбулаторных условиях, например, если это обследование производится в рамках обязательной системы медицинского страхования», — пояснил Кожахметов.

По его словам, незастрахованной беременной женщине будет присвоен временный статус.

«В случае обращения в поликлинику незастрахованной беременной женщины, оформляется справка о беременности, на ее основании формируется заявка о присвоении временного статуса застрахованности и заявка, подтверждающая этот документ. Временный статус дается на месяц, за это время статус пациента будет актуализирован в случае уплаты обязательных взносов и оплату взносов ОСМС за данную категорию лиц будет осуществлять государство», — сказал он.

При этом он отметил, что в случае, если медорганизация отказывается обслуживать беременную женщину, нужно об этом сообщать в ФСМС, и к такой организации будут приняты меры «в том числе экономического характера».

Также Кожахметов сообщил, что с операторами колл-центра 1406 проведено дополнительное обучение и разработана инструкция по вопросам присвоения временного статуса льготным категориями граждан и на постоянной основе проводится проверка качества ответов на вопросы, которые задают граждане.

Напомним, 20 августа МИА КазТАГ сообщило, что получивших 42500 тенге беременных в Казахстане заставляют платить взносы в ФСМС, о чем сообщила редакции жительница столицы, которой отказали в ведении беременности в одном из медучреждений города. В фонде тогда подтвердили, что «если пациентка ранее имела подтвержденный доход, и образовались пропуски в платежах, то ей необходимо их погасить», хотя днем ранее – 19 августа ФСМС распространил сообщение о том, что «государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг», в том числе таких, как «ведение беременности».

Отметим, что 18 июля на совещании межведомственной комиссии по ситуации с коронавирусом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить оказание плановой медпомощи беременным и хроническим больным, отметив, что из-за ситуации с COVID-19 доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился.