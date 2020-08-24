Перчатки школьникам носить не обязательно – минздрав РК

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Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перчатки школьникам носить не обязательно, заверил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

«Перчатки детям надевать необязательно, это фейковая информация, которая сейчас гуляет в социальных сетях, она не соответствует действительности», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что требование носить маски сохраняется.

«Маски же детям во время уроков носить надо, потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, тем не менее, являются переносчиками этих болезней, и они могут заразить людей более старшего возраста и людей, которые входят в группу риска», — добавил он.

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