Перчатки школьникам носить не обязательно – минздрав РК

Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перчатки школьникам носить не обязательно, заверил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

«Перчатки детям надевать необязательно, это фейковая информация, которая сейчас гуляет в социальных сетях, она не соответствует действительности», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что требование носить маски сохраняется.

«Маски же детям во время уроков носить надо, потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, тем не менее, являются переносчиками этих болезней, и они могут заразить людей более старшего возраста и людей, которые входят в группу риска», — добавил он.