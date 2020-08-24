Около 78 тыс. боровшихся с КВИ медиков получат за июль надбавку до Т850 тыс.

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 78 тыс. боровшихся с коронавирусом медицинских работников получат за июль надбавку до Т850 тыс., заявил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Коджахметов.

«Фонд (ФСМС, НАО «Фонд социального медицинского страхования») отмечает, что ежемесячно растет число медработников, привлеченных к борьбе с COVID-19. Если в марте надбавки к зарплате получили 19 тыс. медработников, то в июне число выросло до 53 тыс.», — сказал Коджахметов на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, что некоторым врачам не одобряют получение выплат и сами врачи считают, что не одобряют их тем, кто не лежал в больницах.

А в июле, по его словам, доплаты получат около 78 тыс. медработников надбавку в размере от Т12 тыс. до Т850 тыс.

Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных противоковидных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в состав их входят: региональный главный санврач, сотрудники филиалов ФСМС, представитель управления здравоохранения. На основании данных списков, по данным Коджахметова, производятся надбавки к зарплатам медработников.

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие — в размере пяти МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов заявил о том, что выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно.

24 августа заявила страховая компания «Евразия» заявила, что положенные страховые выплаты государственной поддержки одобрены только 776 медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это всего 9% медработников РК.