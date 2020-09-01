Токаев о завершении земельного моратория: Земля иностранцам продаваться не будет

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о завершении земельного моратория 31 декабря 2021 года, заверил, что земля иностранцам продаваться не будет, передает корреспондент агентства.

«Земля иностранцам продаваться не будет, но правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли – привлечение инвестиций в аграрный сектор необходимо как воздух», — сказал Токаев в ходе своего выступления с посланием к народу Казахстана во вторник.

Он отметил, что местные и центральные исполнительные органы должны принять конкретные меры, и задействовать сельскохозяйственных специалистов и ученых аграрной сферы.

Также он отметил большие сложности, связанные с износом оросительных систем.