Реформа квазигоссектора будет продолжена – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Реформа квазигоссектора будет продолжена, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Реформу всего квазигосударственного сектора нужно продолжить. Некоторые решения будут объявлены сегодня, по остальным правительство представит мне предложения», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

При этом он отметил, что корпоративное управление квазигосударственных компаний превращается в бюрократическую процедуру.

«Предстоит также решить такую важную проблему, как улучшение корпоративного управления квазигосударственными компаниями. В стране функционируют десятки национальных компаний и десятки тысяч государственных предприятий. При этом крупные квазигосударственный организации являются акционерными обществами, цель которых обеспечить прибыль. Если им передается часть государственных функций, то их деятельность должна носить сугубо сервисный вспомогательный характер для граждан и экономики. Во многих акционерных обществах произошло смешение понятий. Корпоративное управление превращается в дополнительную бюрократическую процедуру», — отметил Токаев.