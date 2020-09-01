Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил школьников и студентов Казахстана с Днем знаний, передает корреспондент агентства.

«Поздравляю школьников, студентов с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Волей, старанием, трудом вам предстоит заложить фундамент своих будущих достижений. Желаю успехов педагогам, которые открывают дорогу к знаниям – самому ценному приобретению современного мира!» — написал Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

Он отметил, что пандемия наложила негативный отпечаток на начало учебного года в школах и вузах.

«Но это временное явление. Правительству дано поручение разработать порядок возврата к очной форме обучения с соблюдением санитарных норм, чтобы избежать вспышки опасного заболевания среди детей и молодежи», — добавил президент.