«Девушки модельной внешности» – в Т16,7 млн оценил облакимат Атырау спортивные торжества

Атырау. 1 сентября. КазТАГ – Акимат Атырауской области оценил спортивные торжества в Т16,7 млн и хочет задействовать в них девушек модельной внешности, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта Атырауской области»; наименование – услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/ конкурсов/корпоративных/ спортивных/культурных/ праздничных и аналогичных мероприятий; дополнительная характеристика – услуги по организацию торжественное открытие и закрытие спортивных мероприятий согласно технической спецификации; плановая сумма – Т15 700 000», — говорится в описании лота, размещенного 30 августа на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 8 сентября в 18.32.

«Потенциальный поставщик при оказании услуги по организации и проведению спортивного мероприятия должен учесть следующие требования: услуги по организации и проведению (торжественное открытие и закрытие) спортивных мероприятий – семь раз; девушки в национальных костюмах модельной внешности, рост не менее 170 см; диктор (девушки/мужчины) хорошо владеющий казахским и русским языками; подготовка и утверждение с заказчиком сценария мероприятий», — сказано в технической спецификации к конкурсу.