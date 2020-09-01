Учителя, родители и школьники вынуждены сутками сидеть в WhatsApp – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря об отсутствии единой образовательной платформы, отметил, что учителя, родители и школьники вынуждены сутками сидеть в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент агентства.

«Из-за коронавируса школьники и студенты по всему миру перешли на дистанционное образование. Это изменило весь смысл и метод образовательной работы. Мы все хорошо знаем о допущенных ошибках правительства при организации образовательного процесса. Если говорить открыто, то до сих пор нет единой онлайн-платформы. Учителя, родители и школьники вынуждены сутками сидеть в WhatsApp», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он поручил в кратчайшие сроки разработать единую образовательную платформу.

«Вместе с тем, возможность посещать занятия и общаться с учителями и одноклассниками так же важна. Поэтому, сохраняя санитарные требования, нужно разработать способы возвращения к традиционным методам получения знаний. Это особенно важно для школ. Вместе с решением повседневных задач, нужно принять оперативные меры для создания возможностей для школьников. Где бы ни жили и как бы не учились наши дети, они должны получать качественные знания», — сказал президент.