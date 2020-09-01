Поднять на 25% зарплаты учителям с января 2021 года пообещал Токаев

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Поднять на 25% зарплаты учителям с января 2021 года пообещал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Один из важнейших вопросов в сфере образования – низкие зарплаты учителей. Я принял решение поднять зарплаты учителей с января 2021 года на 25%», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он заверил, что «размеры окладов будут расти и далее».

«Для этих целей в ближайшие три года будет выделено Т1,2 трлн», — уточнил президент.

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