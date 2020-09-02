Краснокнижную белугу весом почти 120 кг поймали в Атырау

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Атырау. 2 сентября. КазТАГ — Краснокнижную белугу весом почти 120 кг поймали в Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Атырауской области.

«31 августа рыбаки производственного кооператива «Амангельды» выловили сетью белугу весом 118 кг. В настоящее время рыба доставлена на «Жайык-Атырауский осетровый рыбоводный завод». Пол и возраст уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти осетровые занесены в Красную книгу, так как находятся под угрозой исчезновения.

«Сегодня их вылавливают только в научных и селекционных целях», — резюмируется в сообщении.

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