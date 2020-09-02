Война Миров. Углеродный налог ЕС

Евросоюз обложит дикарей сборами «за нецивилизованность»

У термина колониализм множество определений. Есть среди них и такое: «колониализм – это форма прогресса отсталых народов». В Европейском союзе решили всерьез заняться приобщением дикарей к прогрессу через механизм «углеродного налога». Смысл его в том, что поставщиков товаров на рынки Объединенной Европы заставят платить Брюсселю за неудовлетворительное состояние экологии в их собственных странах. Подход настолько «изящный», что требует мозгового штурма от всех участников поставок в ЕС. Гипотетически можно фантазировать о том, что игроков вроде России это заставит изменить экономическую стратегию и государственную философию. Но более реалистичным выглядит сценарий, согласно которому Москва будет платить Евросоюзу за свою «нецивилизованность».

Об углеродном налоге в Европейском союзе говорили давно, но реальностью он стал только при Урсуле фон дер Ляйен во главе Европейской комиссии. Дама занялась реализацией «Европейского зеленого курса» с немецкой методичностью и последовательностью. И вот уже Дмитрий Медведев проводит расширенное заседание Совбеза РФ на предмет «что делать?»/

«Углеродный налог» вроде как должен начать свою полноценную работу в 2025 году, но ряд экономических секторов может подпасть под его действие уже в 2021-ом. Для России данный вопрос отнюдь не рядовой. Примерно 42% российского экспорта, где львиную долю составляют энергоносители, приходится на рынок Объединенной Европы. Конкретных новых налоговых цифр и тарифов никто не знает, поскольку европейские чиновники еще сами по ним не определились. Однако здесь важен сам принцип.

Принципиальный момент как раз в том и заключается, что европейские производители, вынужденные пользоваться дорогой электроэнергией из возобновляемых источников и соблюдать жесткие экологические стандарты Евросоюза, получат протекционистскую поддержку со стороны общеевропейских структур. То есть производители металлов либо бензина из государств с нежестким экологическим законодательством на общеевропейском рынке будут уравнены с местными игроками через механизм «углеродного налога». В итоге европейский производитель получит защиту, а объединенный бюджет дополнительные доходы. К тому же Евросоюз недавно потратился на 700 млрд евро из-за коронавируса, а значит эти расходы должен кто-то возмещать. Сейчас уже ясно, кто это будет.

«Углеродный налог» направлен отнюдь не только на страны вроде России или Казахстана. Американский СПГ автоматически подпадает под его действие. Дело в том, что сжиженный сланцевый газ из США куда более «углеродоемок», чем СПГ из Катара, например, а потому и налоги для него должны быть выше. Сегодня в Вашингтоне слишком заняты «разборками» между демократами и республиканцами, плюс торговая война и геополитическое противостояние с Китаем набирают обороты. Но как только в Белом доме обоснуется победитель и сможет перевести дух, ему предстоит много и глубоко думать над «сюрпризом от Урсулы». США вышли из Парижского соглашения по климату, а потому аргументов в споре с Евросоюзом у них еще меньше, чем кажется на первый взгляд.

Дмитрий Медведев уже назвал «углеродный налог» ЕС «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом». Однако для Кремля главный вопрос лежит в плоскости что предпринять в условиях надвигающейся проблемы. Учитывая то, как форсировано брюссельская бюрократия продвигает «углеродный налог» в жизнь, приближается он совершенно неотвратимо.

Кремлевское руководство в лице Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина не подавало признаков готовности к модернизационному проекту в общероссийском масштабе. Как провалы в космосе не заставили Дмитрия Рогозина эффективнее руководить космической отраслью, так и «углеродный налог» Евросоюза вряд ли побудит Москву к смене экономической парадигмы. Скорее всего, РФ будет постоянно торговаться с ЕС из-за размера углеродных пошлин по конкретным позициям товаров в определенные промежутки времени. Если в Европе в данный конкретный момент зима холодная и газа нужно больше, Европейская комиссия будет снижать ставку налога, если газа в хранилищах полно – тогда повышать. Кто диктует правила экономический игры на оси «Москва – Брюссель» уже давно известно.

Российские нефтяные компании ставятся в крайне сложное положение. Им нужно добывать нефть, платить налоги внутри страны, оплачивать «углеродный налог» Евросоюза, модернизировать свое производство (в том числе для того, чтобы сокращать «углеродный налог»), выплачивать дивиденды акционерам. А цены на «черное золото» отнюдь не комфортные. Аналогичные проблемы у газовиков, металлургов, угольщиков и других производителей с высокой «углеродоемкостью» конечной продукции. Отсутствие модернизационного проекта внутри России не дает им пространства для экономического маневра, сверх меры привязывая к рынку Объединенной Европы.

По факту, «углеродный налог» – это всего лишь пилотный проект для новой стратегии в хозяйственной политике Евросоюза. После того, как все технические моменты с новой моделью налогообложения будут решены, Брюссель начнет брать деньги за использование детского труда при сборе хлопка, использование труда заключенных при производстве какой-либо конкретной продукции… Из сегодняшнего дня уже не кажется фантастикой, что Казахстан заставят платить в бюджет ЕС за загрязнение Каспия или плохое состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гипотетически можно отказаться от рынка Европейского союза и искать другие, но пока не похоже, чтобы они откуда-то взялись. Почти все внутренние модернизационные проекты Казахстана из серии «обнять и плакать». Система образования продолжает деградировать, разрушая не только фундамент знаний и навыки социализации, но и физическое с психическим здоровье школьников. С таким человеческим капиталом скоро ничего невозможно будет построить даже при наличии проявленной политической воли государственного руководства (которой пока тоже нет; декларации не считаются).

В итоге Казахстан попадает в разряд государств, которых ЕС принудит платить налог «за нецивилизованность». Если бы в Брюсселе реально рассматривали вероятность варианта, при котором Россия или Казахстан могут встать на наукоемкий, инновационный путь развития и, как результат, перестанут снабжать Объединенную Европу дармовыми энергоносителями, то однозначно не форсировали бы введение «углеродного налога». Значит, еврокомиссары уверены, что «папуасы» к прогрессу органически непригодны и предпочтут «откуп» своему развитию. С американцами им будет сложнее, однако европейская бюрократия уже много раз демонстрировала свою способность к гибкости, маневру, засадам и обволакиванию, которые надежно компенсируют даже очень мощные лобовые удары администрации Дональда Трампа. Неоколониализм рулит, потому что правящие элиты в разных государствах неравноценны.

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