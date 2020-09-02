США и ЕС рассматривают введение жестких санкций в связи с ситуацией в Белоруссии

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Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Соединенные Штаты Америки и их партнеры в Европе совместно изучают возможность введения серьезных санкций в связи с ситуацией в Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Мы также внимательно следим за ситуацией в Белоруссии. Мы требуем немедленного прекращения насилия против них (протестующих – КазТАГ) и освобождения всех, кто был несправедливо задержан», — подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео в среду.

По словам Помпео, среди задержанных был также гражданин США, и Вашингтон требует его освобождения.

«Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами и вместе рассматриваем возможность введения серьезных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям», — добавил глава американской дипломатии.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

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Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

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