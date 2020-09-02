В нацпарках имеется острая необходимость в парковках и кемпингах – Мирзагалиев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В национальных парках имеется острая необходимость в парковках и кемпингах, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«По вопросу развития экологического туризма. В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. Количество посетителей в 2019 году – 1,5 млн человек. Сегодня в нацпарках отмечается острая необходимость в оборудованных стоянках для транспорта, кемпингах, современных санитарных кабинках. Нами на основе международного опыта предусматривается развитие и обустройство маршрутов и троп, предполагается создать современные визит-центры, медицинские пункты, кемпинги, этно-аулы» — сказал Мирзагалиев на заседании правительства в среду.

При этом он сообщил, что, по расчетам министерства, количество экотуристов достигнет 12,2 млн человек к 2030 году.

«Проведены расчеты прогнозируемых возможностей развития экотуризма до 2030 года. Объем частных инвестиций достигнет Т70 млрд, поток туристов увеличится до 12,2 млн человек, будет создано до 12 тыс. дополнительных рабочих мест», — отметил Мирзагалиев.