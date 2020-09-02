Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди, на востоке местами сильные ливни с усилением ветра и возможно выпадение града», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 3-5 сентября.

На северные, центральные и восточные регионы страны, отмечают синоптики, ожидается резкий наплыв холодного воздуха из районов Таймыра, где температурный фон будет в пределах +12+18.