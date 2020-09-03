Перевод казахского алфавита на латиницу должен осуществляться без спешки – Токаев

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что перевод казахского алфавита на латиницу должен осуществляться без спешки, сообщает пресс-служба главы государства.

«Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации на должном уровне приоритетных направлений послания, в том числе касающихся поддержки и популяризации массового спорта. Президент подчеркнул, что перевод казахского алфавита на латинскую графику должен осуществляться без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с учеными», — сообщили в Акорде по итогам встречи главы государства с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, языковой политики, ономастики и архивного дела. Министр также отчиталась об исполнении поручений главы государства.

«По словам министра, ведется активная работа по развитию массового спорта, реализуются инициативы по увеличению оплаты труда работников культуры. В настоящее время их заработная плата на местах выросла на 35%, а на республиканском уровне рост составил 50%. Кроме того, Президенту была представлена информация об онлайн-мероприятиях, проведенных ведомством во время пандемии. Актоты Раимкулова сообщила главе государства о ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм и об открытии нового Университета туризма и гостеприимства», — добавили в Акорде.