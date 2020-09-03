Т1 млн заплатил житель Актобе за трудоустройство в «КТЖ»

Актобе. 3 сентября. КазТАГ – Т1 млн заплатил житель Актобе за трудоустройство в АО НК «КТЖ», сообщает портал «Мой город».

«28 мая житель Мугалжарского района обманул доверчивого жителя города, пообещав ему трудоустройство в АО «КТЖ». Взамен мошенник потребовал от него Т1 млн. 34-летний житель Актобе, недолго думая, предоставил ему эти деньги», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области в четверг.

Как уточняется, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Еще один факт мошенничества зафиксирован в начале октября прошлого года. Неизвестный мужчина, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве вахтовым методом в городе Атырау, обманул 34-летнего актюбинца. Мошенник заполучил Т300 тыс. от доверчивого актюбинца. По факту начато досудебное расследование. Призываем актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, передавая ценные вещи или деньги незнакомцам», — рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов.