Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

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Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1947,05.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на -21,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1645,45 (-14,02), а в британских фунтах – 1462,43 (-12,74).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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