Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +10+15.

В Акмолинской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +8+13.

В Актюбинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Атырауской области без осадков, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Жамбылской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +14+19, ночью +8+13.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Костанайской области дождь с грозой, возможен град, местами туман, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +13+18, ночью +8+13.

В Карагандинской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Алматинской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +17+22.

В Мангистауской области без осадков. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Павлодарской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +17+22.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.