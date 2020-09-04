Алматы. 4 сентября. КазТАГ — Ограничительные меры введут в Алматы в выходные, передает корреспондент агентства.

«Постановляю: внести следующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача Алматы от 15 августа №56 «Об ограничительных мерах и поэтапном их смягчении» следующие изменения и дополнения: (…) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

— приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

— приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

— приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, спа-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

— приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

— приостановление работы саун;

— приостановление работы аттракционов на открытом воздухе», — говорится в постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина в пятницу.

Согласно документу, работа ЦОНов будет организована по предварительной записи с установлением графика работы с 09.00 до 20.00 и с соблюдением санитарных требований.

«Постановляю: (…) подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции: 4) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 09.00 до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни. Допускается работа по доставке еды с 9:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни», — следует из постановления.

Напомним, с 17 августа в Казахстане началось поэтапное смягчение карантина.