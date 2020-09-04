Токаеву доложили о ситуации в сфере энергетики Казахстана

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о ситуации в сфере энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра энергетики Нурлана Ногаева. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности министерства за семь месяцев текущего года и ознакомился с перспективами развития топливно-энергетического комплекса страны», — говорится в сообщении в пятницу.

Ногаев доложил главе государства о реализации проекта будущего расширения и проекта по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз, которые, как ожидается, позволят увеличить добычу нефти на 12 млн тонн до конца 2022 года.

«Президент также был проинформировал о том, что до 2025 года планируется реализация проектов в нефтегазохимической отрасли на общую сумму $15 млрд. По словам министра, с начала года в эксплуатацию было введено 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 432,05 МВт. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объекты ВИЭ (возобновляемых источников энергии – КазТАГ) общей мощностью 260 МВт. Впервые в Казахстане с 1 сентября 2020 года в рамках цифровизации отрасли аукционы на право недропользования планируют проводиться в электронном формате, что упростит процесс, обеспечит прозрачность конкурсных процедур и позволит снизить операционные издержки для предпринимателей», — сказано в сообщении.

По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений по развитию энергетической отрасли.

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