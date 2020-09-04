Пять цехов по выпуску фальшивых денег ликвидировали в Казахстане в 2020 году

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пять цехов по выпуску фальшивых денег ликвидировали в Казахстане в 2020 году, заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

«В течение 2020 года нами нейтрализовано 39 организованных преступных групп (ОПГ), пресечена деятельность более 50 подпольных цехов по незаконному изготовлению алкогольной продукции, ликвидировано 746 незаконных игорных заведений и пять цехов по выпуску фальшивых денег», — сказал Жамаубаев на брифинге в пятницу.

По его словам, впервые за последние пять лет размер обналичивания денег в Казахстане снизился на 40%.

«Служба экономических расследований (СЭР) – это единственное правоохранительная структура в министерстве финансов. Работа СЭР переориентирована на выявление: выписок фиктивных счетов-фактур, уклонений от уплаты налогов, незаконного вывода капитала, хищений бюджетных средств и незаконного оборота нефтепродуктов. Работа в данных направлениях будет осуществляться посредством анализа и комплексно-оперативных профилактических мероприятий», — пояснил министр.

Он уточнил, что на данном этапе такие мероприятия уже проводятся совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности.

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«Это такие мероприятия, как «Стоп обнал», «Казына». (…) В данном направлении работа будет усилена», — добавил Жамаубаев.

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