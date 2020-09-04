Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Нур-Султане и ряде областей Казахстана

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Нур-Султане и ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 5 сентября местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Карагандинской областей ожидаются заморозки -1-3. В Нур-Султане ночью 5 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. Вероятность штормового предупреждения 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Утром и днем 5 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма оценивается в 95-100%.

«5 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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