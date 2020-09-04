Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Испытания вакцины совместно с Китаем планируют проводить в двух городах Казахстана, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов.

«В настоящее время проводятся переговоры по проведению третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 от компании «Синофарм» (…). Казахстанской стороной определены потенциальные клинические базы, которые находятся в Нур-Султане и в Караганде. Сейчас начата подготовительная работа по проведению исследований. Вместе с тем следует отметить, что исследование начнется лишь после получения положительных заключений экспертных организаций и одобрения соответствующих уполномоченных органов», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что в настоящее время результаты исследования и другие документы проходят экспертную оценку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и Центральной комиссии по биоэтике.

Напомним, 29 августа сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила

казахстанскую вакцину от коронавирусной инфекции (КВИ) к клиническим испытаниям.