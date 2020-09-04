Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1940,45.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 6,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1637,74 (2,47), а в британских фунтах – 1459,99 (6,13).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.