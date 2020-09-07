Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Еда подорожала в августе почти на 11% в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В августе 2020 года она составила 7% в годовом выражении. Основной вклад внесло удорожание продовольственных товаров (10,9%)», — сообщили в пресс-службе Национального банка в понедельник.

Отмечается, что динамика непродовольственной инфляции (5,5%) и инфляции платных услуг (3,4%) оставалась относительно стабильной.

«Основной предпосылкой годового роста цен на продовольственные товары выступил инерционный рост цен на большую часть продуктов питания. В их составе повысились цены на мясо, хлебобулочные продукты, рыбу и морепродукты, фрукты. Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию продолжает оказывать годовое снижение цен на сахар. Повторное введение карантинных мер обусловило плавную динамику непродовольственной инфляции», — говорится в сообщении.

Перенос ослабления обменного курса, по данным Нацбанка, был компенсирован подавленным потребительским спросом на непродовольственные товары, а также замедлением роста цен на бензин и годовым снижением цен на дизельное топливо.

«Эффект от временного снижения тарифов на коммунальные услуги исчерпался во II квартале 2020 года, однако данный фактор был частично компенсирован снижением спроса на услуги из-за принятых карантинных мер. В целом, фактическая динамика годовой инфляции по итогам августа2020 года соответствует прогнозным оценкам», — заверили в Нацбанке.

До конца года регулятор ожидает ускорение годовой инфляции до 8%, «ближе к нижней границе предыдущего прогноза 8,0-8,5%».

«Инфляционные процессы ускорятся по причине сохранения высокого роста цен на продукты питания и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году. В 2021 году инфляция будет постепенно замедляться к верхней границе целевого коридора 4-6% по итогам года. Замедление инфляционных процессов будет происходить из-за высокой базы инфляции, сложившейся в 2020 году, и слабого внешнего инфляционного давления. Дополнительное дезинфляционное влияние будет оказывать нормализация роста цен на продовольственные товары. Вместе с тем, снижение инфляции будет сдерживаться дополнительным выделением в 2021 году целевого трансферта из Национального фонда РК на сумму Т1 трлн», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, инфляционные ожидания населения остаются высокими и слабозаякоренными.

«Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,9% (июль – 6,6%). Доля респондентов, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, остается на максимальных значениях (в августе – 65%, в июле – 64%, в I квартале – 44%). Быстрый рост цен на продовольственные товары отметили 88% респондентов (в июне – 89%, в июле – 83%), на непродовольственные товары – 7% (в июле – 10%). В структуре платных услуг для населения респонденты отметили рост тарифов на услуги ЖКХ, а также удорожание бытовых услуг (парикмахерские, ателье)», — уточнили в Нацбанке.