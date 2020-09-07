Нацбанк Казахстана сохранил текущую базовую ставку

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Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана сохранил текущую базовую ставку, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, «решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

«Проинфляционные риски выражаются в слабо заякоренных инфляционных ожиданиях, в повышении волатильности на финансовых рынках на фоне нарастания санкционной риторики в отношении России, ожиданиях более медленного восстановления спроса на нефть и риске дальнейшего стимулирования экономической активности фискальными и квазифискальными мерами. При этом наблюдается влияние и дезинфляционных факторов, связанных с сокращением экономической активности, замедлением потребительского спроса и ожидаемым снижением цен на продовольственные товары на мировых рынках. Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте», — добавили в Нацбанке.

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