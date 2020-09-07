Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Тестировать на COVID-19 начали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба аэропорта.

«В лаборатории Центра тестирования Grinlab kz, открытой в терминале международного аэропорта Алматы (2 этаж, рядом с аптекой), можно сделать следующие виды исследований: ПЦР (три гена, одна локализация) – мазок берется из ротоглотки, за три часа до анализа нельзя принимать пищу, чистить зубы, полоскать рот, жевать жевательную резинку, рекомендуется также час воздержаться от курения. Срок — один день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, стоимость процедуры — Т15 500.

«ПЦР (три гена, две локализации) – мазок берется из ротоглотки и носоглотки, предварительная подготовка не требуется. Срок – один день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость – Т17 500», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что также в лаборатории можно сдать ИФА-тест на антитела из венозной крови. Срок – один день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость – Т9 тыс.

«Экспресс-тест на антитела. Срок – 15 минут. Стоимость – Т7 тыс.», — резюмируется в сообщении.