«Кому невыгодны реальные показатели?» – данные о знаниях учителей разошлись у МОН и UStudy

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Центр онлайн-тестирования UStudy Kazakhstan заявил о расхождении их показателей уровня знаний учителей по итогам национального квалификационного теста (НКТ) с показателями министерства образования и науки, передает корреспондент агентства.

«С 12 по 30 ноября 2019 года UStudy провела НКТ, и всего за 18 календарных дней протестировала более 74 тыс. педагогических работников! Мы выявили реальную объективную картину состояния образования. Если в 2018 году по итогам НКТ, который проводил МОН, процент успешно прошедших тестирование составлял 63,8%, то через год мы показали реальные цифры – 46%. Теперь тут становится понятно, кому не выгодно показывать реальное положение дел. Иначе, кого будут гладить по головке за плохие результаты? Вот это и есть реальные показатели «повышения объективности и прозрачности тестов», курс, «который взял министерство образования и науки», — говорится в сообщении.

Таким образом центр отреагировал на пост директора Национального центра тестирования (НЦТ) Дидара Смагулова, в котором тот обвиняет UStudy в некой «информационной атаке» на МОН.

«Смагулов опубликовал в «Фейсбуке» пост, который лишь породил новые вопросы. Первый из которых: почему отвечает НЦТ, если договор ГЧП (государственно-частного партнерства – КазТАГ) был заключен с МОН? Где МОН? Хочется сразу дать понять, что мы не отчитываемся перед НЦТ, так как он не является государственным партнером по ГЧП», — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в центре, «никакой медиа атаки не было».

«UStudy лично никого не задевал. Целью всех наших обращений в независимые СМИ было стремление к правде и справедливости, а также защита интересов бизнеса, который создал сеть центров тестирования для обеспечения прозрачности и академической объективности. Нам надоело годами видеть, как коррупция в сфере тестирования разъела всю систему образования изнутри, как во время проведения ЕНТ (Единого национального тестирования – КазТАГ) или НКТ высокие результаты демонстрируются откровенными невеждами и дилетантами. Сейчас мы стали свидетелями того, что интересы бизнеса затаптываются со стороны государства в лице МОН», — сообщили в центре.

Все действия ведомства, как отмечается, «прямо противоречат политическому курсу, который избрал народ и государство».

«В прошлогоднем послании народу Казахстана глава государства, призывая защищать интересы бизнес-среды, особо подчеркнул, что воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Так что здесь мы никак не можем понять, почему МОН не исполняет прямого поручения главы государства? Ранее, Елбасы, первый президент Казахстана неоднократно говорил о необходимости уменьшения доли участия государства в экономике страны с 40% до 15%. Но вместо этого, МОН само за счет займа иностранного банка собирается создавать сеть центров тестирования. Неважно, сумма Т8 млрд или Т1,5 млрд, это в корне является неправильным решением в период пандемии тратить государственные деньги на закуп ненужного оборудования, есть куча других проблем связанным с проведением дистанционного обучения. Зачем вообще брать их в долг у иностранного банка? Где логика?» — обращают внимание авторы сообщения.

Они считают, что «МОН следует вместо этого создать условия бизнес-среде, чтобы в этих же отдаленных сельских местностях открылись новые центры тестирования или центры цифровых компетенций за счет частных инвестиции».

«Считаем несправедливым подписание договора ГЧП засчитывать как заслугу текущего руководства МОН. Всем известно, подписание любого проекта ГЧП является очень трудоемким и долгим процессом. В переговорах участвовали и предыдущие руководители как государственного, так и частного партнеров. К сведению читателей, инфраструктура UStudy была создана еще четыре года назад, и в течение всего этого времени из-за бюрократических волокит со стороны МОН подписание договора затянулось, и UStudy в течение всего этого времени несла расходы на содержание», — указано в сообщении.

Центр заострил внимание на том, что договор ГЧП был пописан в октябре 2019 года.

«И с этого момента все три теста, указанные в договоре проводятся бесплатно в компьютерных залах UStudy на 10 лет. Все расходы, включая содержание зданий, обслуживание программного обеспечения и оборудования, выплата зарплаты сотрудникам, приобретение расходных материалов и все другие операционные расходы полностью лягут на плечи UStudy в течение всего периода действия ГЧП. Из бюджета государства на это не выделяется ни копейки. Согласитесь, что цена в Т2500 за одно пробное тестирование вполне оправдана. UStudy обещала расширить сеть с 20 до 53, в последующим увеличением не до 100, а до 153 центров. Запуск новых 33 центров запланирован на начало 2021 года, и на сегодняшний день остались формальные процедуры по закупу оборудования. Но расширять свою сеть мы хотим со слышащим МОНом, а не с молчуном», — добавили в центре.

Также был задан встречный вопрос министерству образования и науки.

«Если UStudy, как вы говорите, пытается приписать в свои заслуги экономию Т170 млн, то каким образом МОН добились бы экономии этой суммы без использования инфраструктуры UStudy? Нас только и радует, что в итоге удалось добиться экономии не Т170 млн, а Т0,5 млрд! Если экономия такой суммы произошла, то почему вы считаете, что UStudy провалил проект ГЧП? Другой вопрос, действительно ли деньги были возвращены в казну государства, это проверят уполномоченные органы, которые, мы надеемся, читают данный пост. Касательно нашего второго обязательства по ГЧП, сообщаем, что у нас имеются 3120 мест. Простая арифметика показывает, что мы смогли бы принять все 60 тыс. студентов вузов и протестировать их всего за 10 дней из расчета в два потока в день, не тратя денег с казны», — сказано в сообщении.

В UStudy ответили и на обвинения Смагулова о технических ошибках, отметив, что «МОН хорошо помнит, почему в первую очередь возникли технические ошибки».

«Для того, чтобы в срок запустить тестирование, необходимо заранее, за месяц вперед передать базу тестовых заданий частному партнеру. Это нужно для того, чтобы специалисты смогли правильно посадить вопросы на платформу для корректного отображения формул, таблиц и картинок. Иначе есть риски того, что задания получатся кривыми, и все это приведет к срыву. Учителя помнят, как в тестах иногда не показывали картины или отсутствовали формулы, это и есть результат того, что задания не были заблаговременно переданы МОНом. За несколько дней вперед до начала тестирования UStudy написал 12 писем в МОН о необходимости предоставления базы тестовых заданий, перечня РАК, перечня предметов. Об этом свидетельствуют копии писем с исходящими и входящими номерами. Но вплоть до начала тестирования ответа так и не поступало. В итоге, это привело к срыву, тестирование началось позже на 10 дней и 600 педагогов не смогли начать тест», — уточнили в центре.

Как подчеркнули в центре, «есть документальная фиксация того, когда были переданы тестовые базы и когда начат тест».

«Если государство стремиться стать «слышащим», то МОН заняло позицию «не слышащего министерства». Постоянные изменения в график проведения НКТ, ежедневные «хотелки» МОН в части изменения предметов и сроков привели к тому, что экзамены начинались с опозданием, появлялась куча других вопросов. Отсутствие системности в действиях, не профессиональность и некомпетентность МОН породили эту кучу проблем с проведением НКТ, в итоге которых пострадали простые учителя. Технические ошибки можно исправить, а вот ошибки МОН, которые с завидной систематичностью продолжают совершаться с прошлого года, исправить будет тяжело», — считают в центре.

Говоря о праве проведения центров, авторы подчеркнули, что «это основное условие, которое прописано в договоре ГЧП».

«Проведение основного тестирования является бесплатным! За тест не платит ни государство, ни сам тестируемый. Приобрести пробное тестирование это добровольное право каждого тестируемого, никто не принуждает их покупать тесты по Т2500. Второе, если МОН передало эксклюзивное право проведения пробного тестирования в UStudy, то зачем параллельно был открыт доступ к пробным тестам на сайте НЦТ? Не нарушает ли это право эксклюзивности? НЦТ, как говорится в тексте Смагулова, во время ЧП все тесты сделал бесплатными для населения. Но это же ведомство полностью финансируется за счет государства, за содержание зданий и за другие расходы платит государство. Третье – почему база пробных есть для педагогов среднего образования, а для других категорий – нет? До сих пор мы получаем звонки от педагогов дополнительного, дошкольного образования и ТиПО с жалобами на то, что они не могут подготовься к экзамену и не могут определиться с предметом. Как они будут готовиться? Мы уже не раз слышали, как они стали жертвами мошенников, покупая тестовые книжки сомнительного качества», — говорится в сообщении.

Также в центре заявили о готовности пройти процедуру на соответствие информбезопасности в государственной технической службе (ГТС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, «несмотря на отсутствие требования в договоре ГЧП, хотя это занимает время».

«Поэтому требуем не останавливать проведение теста, ссылаясь на прохождение ГТС. Нам важна не формальность вкупе с бюрократией, а своевременное проведение НКТ», — подчеркнули в UStudy.

По мнению центра, «вопрос с ЕНТ надо закрыть».

«Проводить его UStudy не собирается, так как данного экзамена нет в договоре ГЧП. Прозрачность бумажных тестировании под большим сомнением, так как присутствует множество человеческих факторов. Тому подтверждение последние события, широко обсуждаемые в интернете. С электронным тестированием вряд ли такое бы произошло», — уверены авторы сообщения.

Они напомнили, «что учителя до сих пор не могут пройти тестирование и получить свои доплаты к зарплате», пока МОН, по их мнению, «вешает все эти незаконные и непредусмотренные в договоре ГЧП условия, остановив тест».

«Необходимо прекратить пустой разговор и возобновить тестирование, предоставив учителям поскорее получить законные надбавки к зарплате. UStudy готов начать НКТ», — заключили в центре.