Поправки в законодательство хотят внести из-за ситуации с землями Кок-Жайляу и Бурабая

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» могут принять из-за ситуации с землями Кок-Жайляу и Бурабая, сообщает пресс-служба сената.

«Целью законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны, и не используемых в указанных целях. Нормы законопроекта направлены на правовое регулирование возврата неиспользуемых земель, ранее переведенных из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» и отдельных участков, предоставленных для туристского комплекса СЭЗ «Бурабай», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Ожидаемыми результатами законопроекта названы «сохранение природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, и расположенных на возвращаемых земельных участках».

«Комитет (по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий – КазТАГ) единогласно поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал внести его на рассмотрение палаты в первом чтении», — сказано в сообщении.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу».

28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайляу в Алматы. Незадолго до этого появились сообщения касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» в урочище Кок-Жайляу Иле- Алатауского национального природного парка. В частности, отмечалось, что в период времени 2014-2019 годы на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик – управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем в связи изменением курса тенге дополнительно профинансировано $13,5 млн, которых, как отмечалось в публикациях, «на самом деле там нет». Еще около $200 тыс. (эквивалентно национальной валюте РК около Т76 млн), согласно публикациям, ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО «Almaty Mountain Resorts» (оператор проекта на баланс которой должен был перейти объект), которое сделало PR проекта, а затем прекратило его.

26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.

3 июня стало известно, что неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми, а построенная на Кок-Жайляу подстанция будет демонтирована за ненадобностью.

7 июня известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил о том, что все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище.

8 июня он заявил, что его пытаются заставить замолчать на тему махинаций с землей в национальном парке Иле-Алатау.

10 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал, что Кок-Жайляу будет возвращен в состав Иле-Алатауского национального парка после принятия закона.

21 августа заместитель председателя комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Ержан Мынжасаров сообщил, что материалы аудита по Кокжайляу переданы в департамент агентства по противодействию коррупции по Алматы.