Поправки в законодательство хотят внести из-за ситуации с землями Кок-Жайляу и Бурабая

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» могут принять из-за ситуации с землями Кок-Жайляу и Бурабая, сообщает пресс-служба сената.
«Целью законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны, и не используемых в указанных целях. Нормы законопроекта направлены на правовое регулирование возврата неиспользуемых земель, ранее переведенных из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» и отдельных участков, предоставленных для туристского комплекса СЭЗ «Бурабай», — говорится в распространенном во вторник сообщении.
Ожидаемыми результатами законопроекта названы «сохранение природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, и расположенных на возвращаемых земельных участках».
«Комитет (по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий – КазТАГ) единогласно поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал внести его на рассмотрение палаты в первом чтении», — сказано в сообщении.
Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу».
28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайляу в Алматы. Незадолго до этого появились сообщения касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» в урочище Кок-Жайляу Иле-
26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.
3 июня стало известно, что неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми, а построенная на Кок-Жайляу подстанция будет демонтирована за ненадобностью.
7 июня известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил о том, что все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище.
8 июня он заявил, что его пытаются заставить замолчать на тему махинаций с землей в национальном парке Иле-Алатау.
10 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал, что Кок-Жайляу будет возвращен в состав Иле-Алатауского национального парка после принятия закона.
21 августа заместитель председателя комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Ержан Мынжасаров сообщил, что материалы аудита по Кокжайляу переданы в департамент агентства по противодействию коррупции по Алматы.