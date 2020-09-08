Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил порядок проведения отчетных встреч акимов и министров с населением, сообщает пресс-служба Акорды.

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений» (…) следующие изменения и дополнение: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) ежегодно в течение второго квартала проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи с регионами, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и на информационном интернет-ресурсе, определяемом уполномоченным органом в области средств массовой информации, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей, их проблемах и путях решения, итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности государственными предприятиями, контролируемыми государством акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью, за исключением Фонда национального благосостояния (далее – организации с государственным участием)», — говорится в указе президента во вторник.

Формулировка «итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности государственными предприятиями, контролируемыми государством акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью, за исключением Фонда национального благосостояния (далее – организации с государственным участием)» в данном случае является новой.

Также в пункте 1 появился новый абзац: «Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, принять меры для проведения руководителями данных организаций в течение III квартала интернет-конференций через социальные сети с представителями общественности об итогах финансово-хозяйственной деятельности на ежегодной основе».

«Пункт 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) обеспечить участие первых руководителей организаций с государственным участием на отчетных встречах с населением, за исключением Фонда национального благосостояния», — сказано в документе.

Пункт 6 президент постановил изложить в следующей редакции:

«6. Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных встреч и приема граждан обеспечить размещение отчетов, информации об итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций с государственным участием (за исключением информации с ограниченным доступом) и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению:

руководителям центральных исполнительных органов и акимам областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе – на официальных интернет-ресурсах соответствующего государственного органа и (или) на веб-портале «электронного правительства»;

акимам городов районного значения, сельских округов, поселков и сел опубликовать в средствах массовой информации и при наличии на официальных интернет-ресурсах аппаратов акимов и (или) на веб-портале «электронного правительства».

Ранее пункт 6 гласил: «Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных встреч и приема граждан обеспечить размещение отчетов и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению:

руководителям центральных исполнительных органов и акимам областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе на официальных интернет-ресурсах соответствующего государственного органа;

акимам городов районного значения, сельских округов, поселков и сел опубликовать в средствах массовой информации и при наличии на официальных интернет-ресурсах аппаратов акимов».

«Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — уточнил в документе Токаев.