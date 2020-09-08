С сидящим на шпагате Ван Даммом сравнил правоохранительную систему замгенпрокурора РК

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. С сидящим на шпагате голливудским актером Жан-Клодом Ван Даммом сравнил правоохранительную систему заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

«Мы не говорим, что все у нас гладко, хорошо. Вот недавно в своей статье Игорь Иванович Рогов прямо описал, что наша сегодняшняя система как Ван Дамм, который на шпагате стоит на двух системах – одной ногой на советской, другой на европейской. Поэтому сегодня чтобы не было размытой ответственности, глава государства поручил, чтобы с 1 января все ключевые процессуальные решения принимал прокурор, тогда будет у него личная ответственность за это», — сказал Ахметжанов на брифинге во вторник, комментируя изменения в законодательстве.

При этом он напомнил, что, согласно поручению президента Казахстана, тот госорган, который выявляет и расследует преступления, не должен принимать процессуальные решения.

«Сегодня следователь – это самостоятельное процессуальное лицо, он может принимать самостоятельно процессуальные решения, которые уже вступают сразу моментально с момента принятия этого ключевого решения. Поэтому глава государства прямо и говорит – не должен тот орган, который выявляет и расследует, давать процессуальную оценку. Сегодня вот как раз в этом ключе разрабатывается законопроект», — сказал Ахметжанов.