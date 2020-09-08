Замгенпрокурора не видит «параллели» между возвратом имущества Рыскалиевым и имиджем РК

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов не видит «параллели» между возвратом имущества бывшему акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану Рыскалиеву и имиджем Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В каком смысле – на имидж Казахстана? Причем тут имидж? Мы говорим, что в соответствии с действующим законодательством принимать решения. Я здесь никакой параллели не вижу», — сказал Ахметжанов на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, как возврат конфискованного у Рыскалиевых имущества может повлиять на имидж Казахстана.

Кроме того, Ахметжанов сообщил, что от конфискации было освобождено имущество, принадлежавшее родственникам Рыскалиевых, которым не предъявлялись обвинения.

«Как вы знаете, приговор вынесен в прошлом году, он был заочным, то есть не участвовали там лица подсудимые, другие, и в ходе расследования, после вступления в законную силу, поступило ходатайство от тех граждан, которые не были участниками этого судопроизводства. В частности, им было возвращено имущество, лицам, которым не предъявлялось обвинение, это родственники и другие, и где ходе досудебного расследования причастность их к незаконному обогащению не была установлена», — сказал замгенпрокурора.

Также он добавил, что арест был снят с имущества, приобретенного Рыскалиевым в тот период, когда он занимался бизнесом и еще не создал преступную группу.

«Второе – был отменен арест на то имущество, который был наложен до предъявления официального обвинения, то есть, если предъявлялось, что он создал преступную группу с какого-то периода и с этого момента значит арестовывалось имущество, которое находилось в его владении, другая собственность была зарегистрирована еще в тот период, когда он работал в бизнесе. Вот эта категория частично была освобождена от конфискации», — заявил Ахметжанов.

Напомним, в январе 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану Рыскалиеву заочно вынесли приговор: Бергея приговорили к 17 годам лишения свободы, а Аманжана – к 16.

Ранее также сообщалось, что в результате судебного разбирательства по делу Рыскалиевых и других фигурантов с января 2014 года судом было исследовано 12 блоков преступных деяний: «квартиры», «приватизация объектов», «строительство мостов», «Атырау Курман Курылыс», «деятельность ТОО «Снаб Ойл Строй», «газификация».

На скамье подсудимых находились 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний, вовлеченные в организованную преступную группу и выполнявшие заказы областного и городского акиматов, частные лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,6 до 15 лет лишения свободы.

Сам Рыскалиев объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 год. Сумма вменяемых хищений бюджетных средств превышает Т71 млрд.

В середине июня 2020 года выяснилось, что Рыскалиевым решили вернуть ранее конфискованное имущество – соответствующее дело рассматривал Верховный суд.