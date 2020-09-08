Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 9 сентября

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Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 9 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 9 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки +1+3. Ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане 9 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки +2», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«9-10 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью 9-10 сентября местами сохраняются заморозки +1+3», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«Утром и днем 9 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-100%.

«9 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью на востоке в горах дождь с переходом в снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

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Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 9 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер южный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 9 сентября днем ожидается гроза, ветер южный порывы 18 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 85-90%.

«Днем 9 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 85-90%.

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