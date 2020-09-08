Адвокат опроверг слова замгенпрокурора об отсутствии заявления о передаче Турлыбай из КНР

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Сункар Нурмагамбетов – адвокат Акжаркын Турлыбай опроверг слова заместителя генерального прокурора Марата Ахметжанова об отсутствии заявления о передаче казахстанки из Китая на Родину, передает корреспондент агентства.

«В апреле 2016 года адвокатом Акжаркын Турлыбай Сункаром Нурмагамбетовым путем обращений в генеральную прокуратуру РК, а также в МИД РК инициировались обращения о передаче Акжаркын Турлыбай. Данная информация находит свое подтверждение в официальном обращении посла РК в КНР Шахрата Нурушева. В дальнейшем, на протяжении судебного разбирательства сторона защиты дополнительно обращалась в МИД и генеральную прокуратуру РК с такими ходатайствами, в том числе и в 2020 году», — говорится в пресс-релизе, распространенном Нурмагамбетовым во вторник.

Ранее Ахметжанов заявил, что в случае, если Турлыбай обратится с соответствующим заявлением, она может быть экстрадирована из Китая в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания, но добавил, что такого заявления от стороны казахстанки не поступало.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

15 апреля 2016 года адвокатом девушки Сункаром Нурмагамбетовым было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам адвоката, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будут просить передать девушку в Казахстан.

6 мая пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

В сентябре 2018 года в СМИ выступил китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной.

3 сентября 2019 года в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.

27 декабря Гуанчжоуский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении Акжаркын Турлыбай. В заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.

13 января 2020 года сообщалось, что Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан.

11 марта сообщалось, что ситуация с казахстанкой Акжаркын Турлыбай находится

на постоянном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева.

28 августа Нурмагамбетов сообщил МИА КазТАГ, что Турлыбай могут передать в Казахстан по ее письменному согласию. По его словам, такое право казахстанке дает договор между Казахстаном и Китаем о передаче осужденных лиц. В тот же день стало известно, что Казахстан проведет переговоры с Китаем о передаче Турлыбай на Родину.