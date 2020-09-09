Атырау. 9 сентября. КазТАГ – Повторная мобилизация критически важного для производства персонала началась на Тенгизе, сообщает пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО).

«С 1 сентября 2020 года компания ТШО приступила к повторной мобилизации персонала, критически важного для осуществления безопасной и бесперебойной производственной деятельности, а также для выполнения работ в рамках ПБР-ПУУД (проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением – КазТАГ) в установленные графиком сроки», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что «повторная мобилизация будет осуществляться поэтапно, в полном соответствии со всеми действующими установленными государственными органами Республики Казахстан требованиями и правилами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на Тенгизском месторождении и в РК».

«Охрана здоровья и обеспечение безопасности работников и населения, проживающего в регионе нашего присутствия, остается ключевым приоритетом для ТШО и является руководством при осуществлении мобилизации. В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев, и мы продолжаем принимать меры, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» ПБР-ПУУД», — сказано в сообщении.

По последним данным ТШО, среди работников Тенгизского месторождения было зарегистрировано 4147 случаев коронавирусной инфекции (КВИ), из них 3295 человек излечилось.

«На сегодняшний день основная часть положительных случаев выявляется при ПЦР-тестировании работников по месту жительства перед отправкой на вахту. Среди сотрудников ТШО подтверждено 402 случая», — уточнили в пресс-службе.