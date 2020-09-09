Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1910,95.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 9,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1622,4 (-3,77), а в британских фунтах – 1466,27 (-1,45).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.