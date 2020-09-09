Режим карантина по выходным сохранят в Казахстане

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Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Режим карантина по выходным сохранят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня», — сказал на заседании правительства в среду министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, в настоящее время достигнута устойчивая эпидиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Благодаря строгим ограничительным мерам с 5 июля наблюдается снижение занятости коек в шесть раз, реанимационных в 6,6 раза, поликлиники перешли в формат обслуживания на дому», — добавил Цой.

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