Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Режим карантина по выходным сохранят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня», — сказал на заседании правительства в среду министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, в настоящее время достигнута устойчивая эпидиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Благодаря строгим ограничительным мерам с 5 июля наблюдается снижение занятости коек в шесть раз, реанимационных в 6,6 раза, поликлиники перешли в формат обслуживания на дому», — добавил Цой.