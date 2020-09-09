Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Дивиденды в рамках отношений Казахстана и Люксембурга готовятся освободить от налогов, передает корреспондент агентства.

«Действующая конвенция об избежании двойного налогообложения с Люксембургом предусматривает исключение двойного налогообложения доходов резидентов – физических и юридических лиц обоих государств, и предотвращает налоговые уклонения. Рассматриваемым же протоколом мы вносим в нее изменение, основной целью которого является в ряде случаев освобождение от налогообложения дивидендов государств и источника дохода», — сказал на заседании мажилиса в среду депутат Петр Шарапаев.

Заявление прозвучало в ходе рассмотрения проекта закона «О ратификации протокола о внесении дополнения в Конвенцию между правительством Республики Казахстан и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года».