В Казахстане вновь создано МЧС

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – В Казахстане вновь создано министерство по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент агентства.

Соответствующий указ «Об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» подписал в среду президент Касым-Жомарт Токаев – редакция МИА КазТАГ приводит текст документа полностью:

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

Министерства внутренних дел Республики Казахстан в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров;

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности;

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

по формированию и развитию государственного материального резерва.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и вновь образованным Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а также подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

3. Определить Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 22, ст. 205) следующее дополнение:

пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:

«Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, поручил воссоздать МЧС. По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства».