Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Второй Каспийский экономический форум пройдет в Москве в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Большое внимание уделили сотрудничеству на Каспии. В следующем году в Москве состоится второй Каспийский экономический форум. И одновременно мы ведем подготовку к шестому Каспийскому саммиту. К этому мероприятию, к этой встрече в верхах вырисовывается очень солидный пакет документов», — сказал в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр подчеркнул, что Россия и Казахстан едины в том, что касается необходимости продолжения укрепления взаимодействия в составе «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения), на которой «лежит главная ответственность за обеспечение в регионе Каспия безопасности, транспортной связанности, защиты окружающей среды, развития туризма, научных связей».

Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркмении.