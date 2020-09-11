Безнадежные кредиты МСБ на 1 августа выросли на Т52 млрд в Казахстане

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Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане безнадежные кредиты малого и среднего бизнеса (МСБ) на 1 августа выросли на Т52 млрд, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней выросли с начала года за семь месяцев с Т579 млрд до Т631 млрд», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте АРРФР.

Согласно документу, доля безнадежных кредитов в общем объеме кредитов МСБ, выросла с 14,6% до 15,9%.

Займы МСБ за январь-июль сократились на 0,1% или на Т4 млрд – до Т3,959 трлн.

Только по 81% кредитов МСБ нет просроченной задолженности по основному долгу или начисленному вознаграждению.

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