Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – График движения пассажирских поездов изменился в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В связи с увеличением пассажиропотока АО «Пассажирские перевозки» на основании письма министерства индустрии и инфраструктурного развития РК приняло решение о внесении изменений в действующий график движения пассажирских поездов», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №67/68 «Нур-Султан Нурлыжол – Оскемен-1» с одного раза в четыре дня на курсирование через день, отправлением из станции «Нур-Султан Нурлы жол» с 15 сентября, прибытием/отправлением из «Оскемен-1» с 16 сентября, с прибытием в «Нур-Султан Нурлы жол» с 17 сентября.

Продлевается курсирование пассажирского поезда №4/3 «Нур-Султан Нурлы жол – Алматы-2» периодичностью через день, отправлением из «Нур-Султан Нурлы жол» с 13 сентября по нечетным числам, прибытием/отправлением из «Алматы-2» с 14 сентября по четным числам, прибытием в «Нур-Султан Нурлы жол» с 15 сентября по нечетным числам до отмены.

Возобновляется курсирование пассажирского поезда №25/26 «Алматы-2 – Шымкент» периодичностью через день отправлением из «Алматы-2» с 14 сентября по четным числам, прибытием/отправлением из Шымкента с 15 сентября по нечетным числам, прибытием в «Алматы-2» с 16 сентября по четным числам до отмены.

Вместе с тем, временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов прицепных и беспересадочных вагонов:

— №656/655 «Нур-Султан Нурлы жол– Айсары» отправлением из «Нур-Султан Нурлы жол» и из Айсары со 2 октября;

— беспересадочные вагоны порядковый №26/27 «Павлодар – Жезказган», курсирующие в составах поездов №353-903-108/107-902-354 отправлением из Павлодара со 2 октября, обороту Жезказгана с 4 октября;

— беспересадочный вагон порядковый №25 «Павлодар – Кызылорда», курсирующий в составах поездов №339-56/55-902-354 отправлением из Павлодара с 1 октября, обороту Кызылорды с 3 октября;

— беспересадочные вагоны порядковый №30/32 «Алматы-1 – Достык», курсирующие в составах поездов №22-6941/6942-21 отправлением из «Алматы-1» со 2 октября, обороту Достыка с 3 октября;

— прицепные вагоны порядковые№25/26 «Караганды – Сарыагаш», курсирующие в составе поезда №86/85 отправлением из Караганды с 1 октября, обороту Сарыагаша со 2 октября;

— беспересадочные вагоны порядковые №21/22 «Павлодар – Сарыагаш», курсирующие в составах поездов №673-86/85-674 отправлением из Павлодара с 1 октября, обороту Сарыагаша с 3 октября.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за проездные документы (билеты) производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета», — сказано в сообщении.