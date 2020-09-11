Официальный представитель МЗ РК напомнил журналистам об отсутствии у него медобразования

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов напомнил журналистам, что является не врачом, а их коллегой.

«Я никогда себя не позиционировал в качестве врача или полицейского, когда работал официальным представителем министерства внутренних дел. Я всего лишь навсего являюсь вашим коллегой, который пытается помочь населению, обществу, вашим читателям и самим журналистам перевести со специфичного профессионального языка информацию на более потребный, понятный язык. Надеюсь, я оказываю такую пользу», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос журналиста о том, когда на вопросы СМИ, касающиеся здоровья граждан будут отвечать специалисты-медики, а не пресс-секретарь.

При этом он отметил, что руководство минздрава в настоящее время проверяет готовность регионов страны ко второй волне коронавируса. По его словам, министр и его заместители приносят гораздо больше пользы, проверяя готовность больниц и распределение лекарств.

На вопрос о том, считает ли он правильным постоянно появляться в эфире во время своего участия в праймериз, при том, что другие кандидаты такой возможности лишены, Кожахметов не ответил, сославшись на то, что это не относится к теме брифинга. Однако, он пообещал дать ответ на этот вопрос в своих аккаунтах в социальных сетях.