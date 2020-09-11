Минздрав РК пообещал представить график брифингов Цоя и его заместителей

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов пообещал представить график брифингов с участием Алексея Цоя и его заместителей.

«По датам — нам наконец-то удалось разработать коммуникационный план до конца сентября, сейчас мы работаем над коммуникационным планом до конца года. Согласно этому коммуникационному плану, или медиаплану, все вице-министры, министр, все руководители структурных подразделений министерства здравоохранения будут обязаны приказом министра выходить и выступать здесь на базе СЦК, а также на любых других площадках», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.

При этом он сообщил, что план будет представлен в ближайшие дни, однако отметил, что министр план еще не подписал.