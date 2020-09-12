Часть камер «Сергек» временно отключили в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Часть камер системы «Сергек» временно отключили в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Информация по отключению системы «Сергек» по фиксации движения автомашин на полосах общественного транспорта проспекта Кабанбай батыра от Керей Жанибек хандары до кольцевой развязки Каркаралы является достоверной. Вместе с тем, изучив транспортную ситуацию после закрытия движения по проспекту Туран, принято решение об отключении фиксации движения по автобусным полосам пр. Кабанбай батыра от улицы Достык в направлении кольцевой развязки Каркаралы в обоих направлениях», — цитируют в акимате информацию управления административной полиции Нур-Султана.

В адмполиции сообщили о возможности движения автомашин по выделенным полосам общественного транспорта на вышеуказанном участке на период производства ремонтных работ на перекрестке проспектов Туран и Улы Дала.

«Кроме этого, в целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандары, а также от улицы Хусейн бен Талал до улицы Улы Дала максимальная скорость движения снижена с 80 км/ч до 60 км/ч, где нарушения скоростного режима будут фиксироваться системой «Сергек». Напоминаем, что указанные изменения будут действовать временно, до завершения работ и открытия движения по проспекту Туран», — говорится в сообщении.