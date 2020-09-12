Образование в РК. Доколе нам катиться вниз? 12.09.2020 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 54 0 Образование уничтожается целенаправленно или по недомыслию чиновников? Депутат Мажилиса Парламента РК от КНПК Ирина Смирнова о том, к каким последствиям может привести школьное онлайн-обучение Похожие материалы: Школьное образование не должно быть заменено цифровым суррогатом – казахстанские родители Посвященные Дню знаний и началу учебного года онлайн-линейки пройдут 1 сентября – МОН РК Последствия карантина могут оказаться страшнее вируса Единый легитимный институт онлайн-петиций создадут в Казахстане В Казахстане создан сайт онлайн-петиций