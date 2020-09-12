Образование в РК. Доколе нам катиться вниз?

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Образование уничтожается целенаправленно или по недомыслию чиновников? Депутат Мажилиса Парламента РК от КНПК Ирина Смирнова о том, к каким последствиям может привести школьное онлайн-обучение

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