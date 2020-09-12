Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Элитные дома южнее аль-Фараби в Алматы временно останутся без холодной воды, сообщает «Алматы су».

«С 23.00 14 сентября до 10.00 15 сентября будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные южнее проспекта Аль-Фараби вдоль проспекта Достык, улицы Керей-Жанибек хандары, в микрорайонах Горный Гигант, Коктобе, Коктобе-2, Юбилейный, жилмассив Каменское плато, коттеджные городки Алматы, VIP Алем, Luxor», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В это же время в восточной части Медеуского района холодная вода не будет поступать в дома, находящиеся вдоль ВОАД, а также на улицах Ахмедиярова, Баглановой, Бас батыра, Бигельдинова, Горная, Диваева, Домбра, Елибекова, Жанибекова, Жукова, Искандерова, Камар Сулу, Курмет, Кыз Жибек, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубинштейна, Сахариева, Тайманова, Топоркова, Трофимова, Хмелева, Чимбулакская.

«Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям. На время отключения к зданиям здравоохранения, образования и иным объектам социальной сферы будет обеспечен подвоз воды автоцистернами», — заверили коммунальщики.