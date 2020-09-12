Телеканал «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных в Казахстане

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Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных теле- и радиоканалов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №171 «Об утверждении перечня обязательных теле-, радиоканалов» (…) следующее изменение: в перечне обязательных теле-, радиоканалов, утвержденном указанным приказом: строки, порядковые номера 7 и 8, изложить в следующей редакции: 7. «МИР»; 8. «Abay TV», — говорится в проекте приказа министерства информации и общественного развития.

Вместе с тем, из списка обязательны планируют исключить телеканалы Kazakh TV (7) и TamashaTV (8).

Напомним, «МИР» ранее уже был в перечне обязательных радио- и телеканалов в Казахстане, однако в июне 2019 года был заменен в списке каналом Kazakh TV, а вместо канала «Алматы» тогда в перечень был включен телеканал TamashaTV – о соответствующих планах властей КазТАГ сообщал еще в апреле 2019 года.

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